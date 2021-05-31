«Сразу понятно»: Яна Кошкина поделилась, как борется с домогательствами в своей карьере

31-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина часто предстает перед публикой в откровенных и притягательных образах. Однако, несмотря на свои профессию и стиль, известная красотка никогда не подвергалась сексуальным домогательствам на работе. Продюсеры и режиссеры не делали артистке похабных предложений, и вот как ей удалось этого добиться.

«Просто я с таким лицом прихожу на пробы, что сразу понятно: ничего, кроме рабочего процесса, быть не может. Я очень четко разделяю личную жизнь и работу. И когда приезжаю на разные встречи, то становится очевидно, что таких предложений в мой адрес звучать не должно», — рассказала Кошкина в интервью Teleprogramma.pro.

Звезда поделилась, что ей постоянно приписывают романы с известными шоуменами. То она «встречается» с Гариком Харламовым, то с Гариком Мартиросяном, то с Семеном Слепаковым. На такие сообщения в прессе девушка уже перестала обижаться, да и вообще реагировать. Как ни странно, не обращать внимание на сплетни об ухажерах ее научил отец, которого, по идее, должны сильно задевать новости о личной жизни дочери. Но мужчина, наоборот, любит с утра войти в Интернет и сообщить наследнице о ее новом «романе». Яна же только спрашивает папу, с кем на этот раз ее сосватали журналисты.

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