Глаз не отвести: Яна Кошкина в малюсеньком платье на запах показала на «Жаре» все прелести сразу

Актриса Яна Кошкина живет по принципу «все лучше сразу» и не стесняется демонстрировать свои прелести. Вот и на красную дорожку премии «Жара» знойная брюнетка пришла в маленьком платьице на запах, которое не только впечатляло своим декольте и короткой длиной, но и блеском. Глаза оторвать от такой заметной красоты было действительно сложно.

Кроме того, девушка сделала маникюр настоящий хищницы, впечатляя длиной ноготков. А вот макияж звезда шоу «Однажды в России» выбрала вполне умеренный, без алой помады и кричащих стрелок на глазах.

Отметим, что модель платья Кошкиной на запах сейчас в трендах. Александр Васильев ранее рассказывал на шоу «Модный приговор», что оно отлично вырисовывает талию, даже если она у женщины не очень заметна. Но это, конечно же, не о Яне, фигуре которой можно только позавидовать.

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