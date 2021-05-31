«Я уже на это не обижаюсь»: Яна Кошкина – о кино, домогательствах и романах с известными мужчинами

Актриса и телеведущая рассказала Teleprogramma.pro о работе с Константином Богомоловым, отношении к домогательствам и своих «романах».

Недавно актриса и ведущая Яна Кошкина начала осваивать театральные подмостки. Эффектная красотка занята в спектаклях Константина Богомолова «Бесы» по одноименному произведению Федора Достоевского и постановке «Дядя Лева» по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». Но при этом не забывает и о телепроектах.

Как началось сотрудничество Яны с Константином Богомоловым? Сталкивалась ли она когда-нибудь с домогательствами на съемочной площадке? И как прокомментирует слухи о своих романах с Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым, Семеном Слепаковым и другими знаменитыми мужчинами? На эти вопросы Яна ответила в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«С Константином Богомоловым у меня творческое взаимопонимание»

—Яна, как вы стали актрисой спектаклей Константина Богомолова?

-В мой день рождения 22 апреля моему директору поступило сообщение о том, что Константин Юрьевич хочет со мной связаться. Так и произошло. Я приехала на репетицию. Мы поговорили. И теперь я участвую в его спектаклях. Кстати, я была на премьерных показах постановки «Бесы» и совсем не думала, что буду принимать в ней участие. 27 мая, например, мы играем очередной спектакль. Это очень интересный опыт. Я очень рада, что мне выпала честь стать частью команды Константина Богомолова.

— А какой у вас театральный опыт?

— Я окончила Санкт-Петербургскую театральную академию. Пять лет училась на актрису драматического театра. Играла в антрепризах.

— Какие постановки Константина Богомолова смотрели раньше?

— Самый мой любимый спектакль – «Идеальный муж», который я смотрела, наверное, больше десяти раз и готова делать это снова и снова. Считаю, что это гениальная постановка. Также я смотрела спектакли «Карамазовы», «Бесы, «Дядя Лева». В последних двух я теперь принимаю участие.

— Считается, что Константин Богомолов – строгий режиссер. Это действительно так?

— Мне очень комфортно работать с Константином Юрьевичем. У нас творческое взаимопонимание.

— Как у вас складываются отношения с другими актерами команды Константина Богомолова, например, с Игорем Миркурбановым? Известно, что он очень ответственно относится к репетициям, к тексту роли…

— Мы знакомы долгое время, работали в нескольких проектах. А когда в коллективе знакомый человек, то и адаптироваться легче. Он меня очень поддерживает. Я считаю, что Игорь Миркурбанов — гениальный актер.

«Я четко разделяю личную жизнь и работу»

— Получается, что сейчас вы полностью сосредоточены на театре. А на теле и кинопроекты остается время?

— Сейчас я провожу в театре больше времени, чем на съемочной площадке. Но при этом мы запускаем новый сезон шоу «Однажды в России». Кроме того, я участвую еще в двух телевизионных проектах, о которых пока не могу рассказывать.

— Поговорим на злободневные темы. Уже месяц в творческой тусовке обсуждается тема сексуальных домогательств. Вы когда-нибудь сталкивались с ними?

— Никто из продюсеров и режиссеров никогда ко мне не приставал и даже не делал подобных предложений. Просто я с таким лицом прихожу на пробы, что сразу понятно: ничего, кроме рабочего процесса, быть не может. Я очень четко разделяю личную жизнь и работу. И когда приезжаю на разные встречи, то становится очевидно, что таких предложений в мой адрес звучать не должно.

— В прессе много писали о ваших отношениях с Гариком Харламовым, Гариком Мартиросяном, Семеном Слепаковым и другими яркими мужчинами…

— Мне постоянно приписывают какие-то романы. Я уже на это и не обижаюсь, со временем научилась не реагировать на подобные заметки. Мой мудрый папа объяснил, что не нужно обращать на это внимания. Его утро начинается с того, что папа открывает Яндекс-новости и восклицает: «Удивительно, доча, но у тебя опять новый роман». А я же только спрашиваю, с кем на этот раз.

— На светских мероприятиях вы всегда появляетесь в эффектных нарядах. Как выбираете их?

— Всегда по — разному. Например, на preparty премии «Жара» у меня было заготовлено платье, которое полностью соответствовало дресс-коду. Так получилось, что оно долго провисело в шкафу, ожидая своего часа. И когда я его надела перед выходом, то поняла, что оно мне очень велико. Поэтому спонтанно пришлось искать что-то другое. И я надела первое, что нашла.

— Как планируете провести лето?

— В работе – и в театре, и в кино. Хотя выпадет неделя отдыха, и думаю, куда поехать. Возможно, выберем наши курорты.

Teleprogramma.pro желает Яне Кошкиной творческих успехов!

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