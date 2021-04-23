«Нам терять нечего»: Мигель пояснил, почему соперничает с Егором Дружининым

Проект «Танцы» на ТНТ подходит к концу. И кроме мощного противостояния участников он запомнился еще и трениями среди наставников: Мигель и Егор Дружинин часто не сходились во мнениях, а иногда даже открыто конфликтовали друг с другом. Журналисты Teleprogramma.pro спросили у Мигеля, в чем заключается суть его разногласий с коллегой. В ответ известный хореограф назвал свое соперничество со вторым наставником «гениальным противостоянием», которое редко можно увидеть в телепроектах.

«Мы с ним абсолютно честны друг перед другом. Мы честно высказываем свое мнение, честно на него иногда обижаемся и честно выплескиваем свои эмоции. И нам не страшно это делать, потому что терять нечего, — поделился Мигель. — Наши миры настолько параллельно существуют, что отсюда и смелость. Это, конечно, идеальное сочетание, и все те претензии, что у меня были к Егору, конечно же, остались».

Хореограф отметил, что его отношения с Дружининым очень плотные, а главное — не наигранные. Своей реальностью, живостью и крутизной они придали «Танцам» силу. При этом Мигель отметил, что на ТВ показывается лишь малая часть его характера. О том, какой он наставник, читайте в новом интервью.

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