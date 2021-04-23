Мигель – о закрытии шоу «ТАНЦЫ» и конфликте с Егором Дружининым

Самый масштабный танцевальный проект страны «ТАНЦЫ» на ТНТ подходит к концу. В субботу, 24 апреля, выйдет последний выпуск финального сезона шоу. Зрители, наставники и сами танцоры узнают имя счастливчика, который получит главный приз — шесть миллионов рублей и звание «Лучшего танцора страны».

В преддверии этого грандиозного события мы пообщались с одним из наставников проекта. Мигель в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro честно ответил, почему шоу больше не будет выходить на экранах.

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«Проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ больше не будет»

— Мигель, будет ли перезапуск проекта?

— Я думаю, что он больше никогда не вернется. Все. Я же понимаю и чувствую это: вижу и знаю. Проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ больше не будет. Есть телевидение, а есть отдельно проект «ТАНЦЫ».

— Каковы причины закрытия шоу, на ваш взгляд?

— Самая главная причина в том, что мы стали слишком телевизионным проектом. Точнее сказать — на мой взгляд, дальше будет уже хуже. У нас стало меньше концертов, мы даже не успеваем участника раскрыть, потому что зрителям интереснее смотреть кастинги.

— Скоро уйдет эпоха шоу «ТАНЦЫ», были ли моменты на проекте, за которые вам стыдно? Что бы вы изменили?

— Ни в коем случае. Я пытаюсь избавиться от этих мыслей. Считаю, что все, что есть в моей жизни, является моим опытом, каким бы он ни был. Это тот путь, который я должен пройти; те слова, которые я должен сказать; те поступки, которые я должен сделать. Жалеть о сделанном? Нет. Если кого-то вдруг обижу, попросить прощения — да, могу. Но жалеть — нет.

«Как и Дамьен, так и Мечетный — очень достойные победители»

— Насколько вам важно, чтобы Дамьен победил?

— Я хочу сейчас расслабиться, все отпустить и будь, как будет. Насколько мне это важно? У нас были такие уверенные победы, до которых другим командам еще далеко. И поэтому гнаться сейчас за тем, что «аааа, команда Мигеля должна победить!»… Я за ребят переживаю. Как и Дамьен, так и Мечетный — очень достойные победители. Но и если девочка победит тоже будет классно, девочки у нас еще не побеждали.

«На экране показывается лишь часть меня, причем маленькую часть»

— Можно выбрать «метод кнута» или «метод пряника», какой выбираете вы как наставник? На сколько жесткой должна быть критика по отношению к танцору?

— Не знаю, у меня свои методы. Некоторым людям я кажусь полнейшей с…кой, для некоторых — кайф со мной работать. Для всех по-разному, понимаете? Нельзя ко всем одинаково относиться, индивидуальный подход тоже должен быть в зависимости от того, какую цель вы преследуете. У меня есть определенный репутационный след, который складывается из того, как я себя веду на эфире, из того, что показывают в профайлах, но это же не я. Точнее я, но на экране показывается лишь часть меня, причем маленькую часть.

— В последнем сезоне шоу «ТАНЦЫ» вы кажетесь особенно чувствительным к несправедливости. Например, вы заступились за Анну Устинову, которую «подставил» Даниил Патлах. Личный опыт заставляет остро реагировать на подобное?

— Я вступился за Аню Устинову? А когда я вступался? Я не вступался за нее, оба получили «люлей».

— Если бы ваш танцор поступил также, как Даниил Патлах, намеренно испортил вашу хореографию, как бы вы отреагировали?

— Мой танцовщик так бы не поступил никогда. Единственный раз, когда что-то подобное произошло в моей команде, когда участник конец номера переделал прямо на сцене. После чего такого уровня непрофессионализма мы не могли допустить. Это же работа с людьми определенная.

«Это редкое противостояние двух соперников, которое случилось в рамках проекте»

— В чем заключается ваша главная претензия к Егору? В чем ваши разногласия?

— Мы с Егором – это редкое противостояние двух соперников, которое случилось в рамках проекте. Оно гениальное! Мы с ним абсолютно честны друг перед другом. Мы честно высказываем свое мнение, честно на него иногда обижаемся и честно выплескиваем свои эмоции. И нам не страшно это делать, потому что терять нечего.

Наши миры настолько параллельно существуют, что отсюда и смелость. Это, конечно, идеальное сочетание, и все те претензии, что у меня были к Егору, конечно же, остались. В некоторых я разобрался сам, это естественный процесс. У нас с ним плотные отношения, а эта живость давала проекту силы. Это очень крутое сочетание, причем абсолютно реальное.

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