Названы имена финалистов последнего сезона шоу «ТАНЦЫ»

На ТНТ подходит к концу последний сезон популярного шоу «ТАНЦЫ». К сожалению, продюсеры решили, что проект выходить больше не будет.

Предпоследний выпуск начался сразу жарко. После командных выступлений проект покинули три участника. Это Ульяна Смоленинова, Николай Багдасарян и Юлиана Бухольц.

Судьбу остальных танцовщиков решали жюри. По правилам шоу, в финал могут попасть только по одному человеку из каждой команды, поэтому Егору Дружинину, Мигелю и Татьяне Денисовой пришлось непросто.

После каждого танца зал «взрывался» от эмоций. Тем не менее, с кем-то приходилось прощаться. Егор Дружинин пропустил в финал Алексея Мечетного. Молодой человек посвятил свое трогательное выступление родителям.

Мигель отдал предпочтение Дамьену. Хореограф был рад, что когда-то пришедший на проект фристайлер смог достичь высоких планок в «ТАНЦАХ».

А Татьяна Денисова бросила вызов шоу. Наставница посчитала, что на этот раз в проекте должна победить девушка и отправила в финал Ксению Горячеву.

Финал шоу «ТАНЦЫ» состоится в следующую субботу, 24 апреля. За кого из участников вы будете болеть?

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