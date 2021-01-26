«Мы просто не думали»: звезда «Семейства Кардашьян» вывела формулу успеха популярного шоу

В 2021 году американское шоу «Семейство Кардашьян» закрывается после 13 лет в эфире и 20 отснятых сезонов. Сказать, что это мегапопулярная передача на Западе — почти ничего не сказать. За прошедшее время ее герои вошли в списки Forbes и просто гламурных девушек стали светскими львицами и бизнесвумен мирового масштаба.

Однако всего этого праздника славы могло и не случиться. Об этом на шоу Келли Кларксон рассказала одна из представительниц звездного семейства — 36-летняя Хлои Кардашьян.

По ее словам, в самом начале сестры сняли пилотный выпуск своей передачи, но он так и не вышел на ТВ. Затею можно было считать неудачной, но потом неожиданно несколько шоу на канале «E!» провалились, и телевизионщикам резко понадобилось чем-то заполнить дыры в эфире. Тогда они вспомнили о сестрах Кардашьян и сказали, что нужно срочно провести съемки — через две недели их шоу уже должно быть готово.

«У нас даже не было времени подумать обо всем, что-то заранее сочинить или потом исправить, — вспоминает Хлои. — Мы снимались такими, как есть, на лету. И я думаю, это именно то, что сделало шоу таким хорошим… Мы просто не думали».

По мнению звезды, из-за спешки и отсутствия сценария «Семейство Кардашьян» получилось реалистичным и понятным для многих людей, что и принесло ему высокие рейтинги.

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Напомним, недавно стало известно, что шоу закончится на громкой теме развода Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста.

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