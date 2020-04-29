Принц Гарри женится на Меган Маркл второй раз, чтобы получить новый визовый статус в США

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили провести вторую свадьбу, но уже на территории Америки, куда пара уехала, отрекшись от королевских полномочий.

Источник издания Heat World рассказал, что герцоги Сассекские планируют скромную свадьбу в Лос-Анджелесе с видом на океан. Торжество ожидается без королевского шика, с маленькой венчальной церемонией, однако, кроме близких друзей и родственников супругов, на него приглашены Джордж Клуни, Дженнифер Лопес, Орпа Уинфри, Бейонсе, Jay-Z, Элтон Джон, Анджелина Джоли, Серена Уильямс и другие знаменитости. Еда и напитки, конечно же, будут на высоте.

Эта свадьба будет очень контрастировать с той, что прошла в Великобритании в мае 2018 года, и другим членам королевской семьи она может очень не понравиться. Но супруги пошли на этот шаг не для того, чтобы позлить венценосных родственников. Тот же источник сообщает, что у затеи Меган и Гарри, кроме желания начать новую жизнь, есть и практическое значение.

«Вступление в брак на территории США поможет получить визовый статус Гарри, предоставив ему больше прав на долгосрочное пребывание в стране», — говорит инсайдер.

Напомним, ранее сообщалось, что принц не собирается жить на деньги своих родителей, он решил самостоятельно зарабатывать, став бизнесменом. Мужчина зарегистрировался как предприниматель и открыл собственную фирму Travalyst, которая призвана заниматься вопросами экологии.