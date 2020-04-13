Из дворца в бизнесмены: принц Гарри решил стать предпринимателем

Принц Гарри решил попробовать себя в бизнесе. Внук Ее Величества зарегистрировался в качестве предпринимателя и открыл фирму Travalyst. Комания принца будет помогать снизить вредное воздействие на окружающую среду. На сайте фирмы пользователи Сети смогут оценивать полеты с точки зрения их вреда для экологии.

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В официальных документах сказано, что принц является «индивидуальным предпринимателем с основным контролем над фирмой». В списке партнеров значатся такие популярные бренды как TripAdvisor, Booking.com, Visa, Skyscanner и Trip.command.

В подписи указано «принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский». То есть, принц сдержал свое обещание венценосной бабушке и не стал использовать «Его Высочество» или фамилию Маунтбаттен-Виндзор, сообщает сайт Радио «КП».

Решение заняться собственным делом связано с тем, что герцог и герцогиня Сассекские теперь самостоятельно оплачивают свое проживание. После отказа от выполнения королевских обязанностей, Меган уже вернулась к актерской работе и попробовала свои силы в дубляже.

А вот во дворце уверены, что в ближайшее время супругов ждут сложные времена. Несколько лет все их расходы оплачивались из казны. Теперь же все траты лягут на их собственный бюджет, пишет сайт argumenti.ru.