Декор по индивидуальному проекту: Меньшова провела экскурсию по собственному загородному дому

50-летняя телеведущая Юлия Меньшова провела экскурсию по собственному загородному дому, в котором изолировалась на время пандемии. Напомним, дача у знаменитости и ее супруга Игоря Гордина появилась 15 лет назад: и сам дом, и придомовой участок Меньшова с Гординым строили сами. Юлия рассказала, что на тот момент денег у нее и мужа было не так много, чтобы приобретать дизайнерские шкафы и кровати, поэтому пришлось подключить смекалку.

«Не хотелось вкладывать нечеловеческие суммы в мебель. Но при этом я люблю красивые интерьеры. В общем, это был вызов», — вспоминает она.

Эксклюзивно для своей аудитории Меньшова провела экскурсию по внутреннему убранству дома. Особое внимание Юлия уделила спальне. Оказалось, что акцент знаменитость сделала на деревянную мебель по индивидуальному проекту. Чтобы придать шкафам и кровати изюминку, Юлия специально нашла соответствующую тесьму в тканевом магазине, которой, по итогу, и отдекорировала самые выдающиеся части. Помогала ей в этом знакомая художница.

«Стоит эта уникальная резная мебель у меня уже 15 лет. По итогу мы ее покрасили и покрыли сверху лаком, чтобы проступала более темная часть», — рассказала она.