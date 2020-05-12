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Декор по индивидуальному проекту: Меньшова провела экскурсию по собственному загородному дому

50-летняя актриса постаралась подойти к обстановке жилища по-особенному.

Декор по индивидуальному проекту: Меньшова провела экскурсию по собственному загородному дому
Юлия Меньшова/Фото: https://www.instagram.com/p/B_uGozTlAL9/

50-летняя телеведущая Юлия Меньшова провела экскурсию по собственному загородному дому, в котором изолировалась на время пандемии. Напомним, дача у знаменитости и ее супруга Игоря Гордина появилась 15 лет назад: и сам дом, и придомовой участок Меньшова с Гординым строили сами. Юлия рассказала, что на тот момент денег у нее и мужа было не так много, чтобы приобретать дизайнерские шкафы и кровати, поэтому пришлось подключить смекалку.

«Не хотелось вкладывать нечеловеческие суммы в мебель. Но при этом я люблю красивые интерьеры. В общем, это был вызов», — вспоминает она.

Спальня Юлии Меньшовой
Спальня Юлии Меньшовой/Фото: https://www.instagram.com/juliavmenshova/

Эксклюзивно для своей аудитории Меньшова провела экскурсию по внутреннему убранству дома. Особое внимание Юлия уделила спальне. Оказалось, что акцент знаменитость сделала на деревянную мебель по индивидуальному проекту. Чтобы придать шкафам и кровати изюминку, Юлия специально нашла соответствующую тесьму в тканевом магазине, которой, по итогу, и отдекорировала самые выдающиеся части. Помогала ей в этом знакомая художница.

Комод в спальне Юлии Меньшовой
Комод в спальне Юлии Меньшовой/Фото: https://www.instagram.com/juliavmenshova/

«Стоит эта уникальная резная мебель у меня уже 15 лет. По итогу мы ее покрасили и покрыли сверху лаком, чтобы проступала более темная часть», — рассказала она.

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