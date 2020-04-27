«На деда похожа»: Меньшова поделилась фото с 16-летней дочкой от Игоря Гордина

Юлия Меньшова обнародовала редкий кадр со своей 16-летней дочерью Таисией. Актриса не часто показывает своим поклонникам детей, но в этот раз сделала исключение.

Тася, как и 23-летний сын Андрей, появилась в отношениях с заслуженным артистом России Игорем Гординым. Они познакомились еще в 1995 году, когда Юлия пришла на спектакль с его участием. Парень понравился девушке, и она не постеснялась сама подойти к нему после представления. С тех пор они неразлучны, являя собой пример образцовой актерской семьи.

Про свою наследницу Юлия Меньшова написала следующее:

«Дочки — это прекрасно. Надежда, опора, связующее звено поколений! Как сказала однажды мне в интервью одна мудрая женщина: «Если вы заболеете, то сын принесет вам в больницу апельсины, а дочь будет держать за руку и слушать ваше дыхание». Это не про то, что женщины лучше, а мужчины — хуже. Это про то, что мы — разные. И дочки — это непохожая на сына радость и надежда. Связанная с теплом и заботой. Близостью навсегда».

Пост вызвал горячее обсуждение в аккаунте Instagram звезды. Многие родительницы сыновей заявили, что мальчики могут не хуже девочек поддерживать матерей. Впрочем, немало нашлось и тех, кто принял позицию актрисы.

Поклонники кинозвезды также обратили внимание на внешность Таисии. Большинство сошлось во мнении, что ее она унаследовала от Игоря Гордина.

«Юля, дети оба очень похожи на отца. Вашего ничего нет», «А дочка-то папина», «На Игоря похожа», — написали они.

Впрочем, как всегда, нашлось и иное мнение. «Тася на деда Владимира похожа», — сравнил девочку с Меньшовым один из пользователей.