Озвучено счастливое время 12 июля: говорите свои желания — они исполнятся, Вселенная открыта

Внимательно прочитайте астропрогноз. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Обязательно воспользуйтесь преимуществами пятницы.

12 июля будьте открыты своим желаниям и они непременно станут явью! 

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло, важные дела необходимо планировать в пятницу в отрезок времени с 10:05 до 15:40. 

В этот период у вас будет гораздо больше шансов добиться того, чего вы хотели. Не стесняйтесь в своих желаниях, да и вообще — не стесняйтесь. Уверенность никогда не бывает лишней.

Это время подходит для подписания договоров, выступлений, а также различного рода творчества, производства материальных вещей (рукодельничайте, пишите книги, мемуары и так далее).

Время до и после не рекомендовано для начинаний, поскольку действуют неблагоприятные астрологические сочетания, поведала астролог сайту Teleprogramma.pro.

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