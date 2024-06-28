Середина июля — самое опасное время для всего лета: астролог Бельская предупреждает

Астролог Юлия Бельская поведала сайту Teleprogramma.pro, что ждет человечество в июле. В середине месяца нам всем стоит быть особенно осторожными — это самое опасное время за все лето.

В первой половине месяца важно использовать отсутствие помех и задержек, доводить до конца все свои начинания, не откладывать новые старты или знакомства.

Так как уже к концу июля Меркурий начнет замедляться, готовясь перейти в ретродвижение, возможны возвращения людей из прошлого, возврат к прошлым задачам, увольнения, технические сбои, отмены договоренностей.

Особенно заметным это станет после 26 июля, когда Меркурий перейдет в знак Девы, отвечающей за рутинные дела и обязанности, документооборот, учебу и здоровье.

Конфликт Меркурия во Льве с Плутоном 2–3 июля может спровоцировать острые разногласия, споры, особенно с друзьями и детьми, а также поломки гаджетов, техники и автомобилей. Но с ослаблением влияния Плутона на Меркурий, в нашу жизнь могут прийти статусные знакомства и яркие дорогие поездки, а учебу стоит выбирать у лучших из лучших учителей и в самых престижных образовательных учреждениях.

В первой декаде июля будет хорошо ощущаться влияние водной стихии: Солнце и Венера в знаке Рака повысят наше внимание к семье, родителям, роду, будут способствовать совершению покупок для дома, интерьера, получению удовольствия от соприкосновения с природой и водной стихией.