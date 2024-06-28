Середина июля — самое опасное время для всего лета: астролог Бельская предупреждает

Астролог
В первой половине месяца важно использовать отсутствие помех и задержек, доводить до конца все свои начинания, не откладывать новые старты или знакомства.
Так как уже к концу июля Меркурий начнет замедляться, готовясь перейти в ретродвижение, возможны возвращения людей из прошлого, возврат к прошлым задачам, увольнения, технические сбои, отмены договоренностей.
Особенно заметным это станет после 26 июля, когда Меркурий перейдет в знак Девы, отвечающей за рутинные дела и обязанности, документооборот, учебу и здоровье.
Конфликт Меркурия во Льве с Плутоном 2–3 июля может спровоцировать острые разногласия, споры, особенно с друзьями и детьми, а также поломки гаджетов, техники и автомобилей. Но с ослаблением влияния Плутона на Меркурий, в нашу жизнь могут прийти статусные знакомства и яркие дорогие поездки, а учебу стоит выбирать у лучших из лучших учителей и в самых престижных образовательных учреждениях.
В первой декаде июля будет хорошо ощущаться влияние водной стихии: Солнце и Венера в знаке Рака повысят наше внимание к семье, родителям, роду, будут способствовать совершению покупок для дома, интерьера, получению удовольствия от соприкосновения с природой и водной стихией.
Юлия Бельская. Фото: предоставлено Ю. Бельской
Гармония Венеры и Марса в это время помогает в общении мужчинам и женщинам, особенно в темах строительства, хозяйства и домашних дел.
Солнце и Сатурн с 5–12 июля толкнут нас помогать родителям, решать вопросы с недвижимостью и государством. В этот период благоприятно будет делать разумные долгосрочные вложения.
Новолуние в Раке 6 июля принесет обновление планов, особенно касающихся тем жилья, места проживания, ремонта, домашних дел и поездок к водоемам. Новолуние может активизировать судьбоносные события, которые принесут затмения весны или осени.
В середине месяца, а именно 11–12 июля, наши чувства будут подвергаться жесткому испытанию и чистке под влиянием Плутона на Венеру. В эти дни лучше отложить все эксперименты и процедуры со своей внешностью, новые знакомства и шопинг.
10–20 июля (пик — 15–16 июля) произойдет соединение Марса и Урана в Тельце, что может принести прорыв в доходах, аварии с участием техники и конфликты в отношениях. Не исключены проблемы с финансами и здоровьем, аварийные ситуации с транспортом и авиацией.
Венера во второй половине июля в знаке Льва настроит на элитный отдых, яркие проявления чувств и получение подарков. В это время благоприятно порадовать себя и своих близких, «распаковать» свои таланты, проявить творческую активность и устроить красивые фотосессии.
Конфликт между Меркурием и Ураном 19–22 июля может принести сбои и шокирующие ситуации, разрешение которых будет тянуться до начала сентября. В этот период стоит воздержаться от покупок техники, гаджетов и автомобилей.
С переходом Солнца в знак Льва с 22 июля захочется преодолевать запреты, проявлять и демонстрировать себя миру, украшать себя, баловать, жить роскошной жизнью в щедрости по отношению к другим.
С этим переходом в последней трети месяца повышается опасность пожаров.
С 21 июля Марс в знаке Близнецов позволит быть активными в интеллектуальной деятельности, успешно пользоваться новыми технологиями, участвовать в конференциях и обучающих проектах.
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