Чем чудесно 4 июля: волшебство в достижении целей, не упустите шанс

Как поведала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог
В связи с этим астролог не рекомендовала планировать на четверг никаких важных дел и начинаний. Лучше направить энергию на поиск чего-либо. Это очень удачное время, может найтись то, что не находилось в другое время. Например, информация, нужный человек, желанная покупка или какая-то редкая вещь.
А еще у 4 июля есть одна замечательная особенность: в этот день обязательно нужно поставить себе цель — она непременно будет достигнута, желаемое осуществится.
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