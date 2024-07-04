Чем чудесно 4 июля: волшебство в достижении целей, не упустите шанс

Как поведала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик , 4 июля многие из нас могут ощутить упадок сил и энергии. Это произойдет из-за приближающегося новолуния.

В связи с этим астролог не рекомендовала планировать на четверг никаких важных дел и начинаний. Лучше направить энергию на поиск чего-либо. Это очень удачное время, может найтись то, что не находилось в другое время. Например, информация, нужный человек, желанная покупка или какая-то редкая вещь.

А еще у 4 июля есть одна замечательная особенность: в этот день обязательно нужно поставить себе цель — она непременно будет достигнута, желаемое осуществится.