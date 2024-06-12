Все тайное становится явным: кто из знаков зодиака сможет добиться своего только честным путем с 12 июня

Фото: freepik.com

Астролог Галина Янко представила прогноз на среду.

Галина Янко назвала 12 июня отличным днем для начинаний.

Растущая Луна переместилась в знак Девы, а это значит, что нужной цели можно добиться только благодаря кропотливой и тщательной работе. 

Не вздумайте хитрить, юлить и пытаться получить своего с помощью манипуляций и обмана, потому что в конечном итоге вы сильно навредите самим себе. 

Овны, Раки и Весы

Наступает отличное время для решительных действий. Вам именно в данные сутки нужно продемонстрировать напор и уверенность в своих силах. Если ваши проекты связаны с повышением квалификации, учебой и любым самосовершенствованием, все выполненные задачи точно реализуются.

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