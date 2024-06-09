Почему с 10 июня жизнь каждого кардинально изменится: ловим удачу Вселенной по прогнозу астролога Бельской

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro астролог Юлия Бельская , желательно до 10 июня доделать важные дела.

В первой декаде первого летнего месяца мы будем буквально купаться в удаче. Особенно хорошо будут получаться крупные проекты, а также дела, связанные с творчеством.

Можете смело планировать в это время самые важные направления своего жизненного пути. Они могут касаться не только рабочих, финансовых и бытовых дел, но и любовной сферы, путешествий, получения новых знаний.

Однако уже ближе к 10 июню люди начнут ощущать некие препятствия на своем пути, усиление конкуренции, повышенную нервозность. Так что настройтесь и постарайтесь успеть завершить глобальные направления до этого числа!