Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня для всех знаков зодиака

Неделя не самая простая – мы будем склонны к внезапным всплескам эмоций, кто-то начнет тыкать других носом в их ошибки, а кто-то будет принимать это слишком близко к сердцу. Еще и мошенники активизируются.

Что делать? Не терять бдительности, следить за своими словами, на агрессию не реагировать, в склоки не лезть. И тогда к концу недели окажется, что мы провели время весьма результативно, и даже есть чем похвастаться.

О чем еще следует задуматься каждому из знаков зодиака – расскажет астролог Евгения Ан .

Близнецы

У Близнецов дел – вагон и маленькая тележка. «Для раскачки» начните с мелких забот, а потом переходите к серьезным занятиям.

Любовь

Вы начнете флиртовать напропалую – и будете иметь успех. Однако лучше не растрачивайте силы попусту, сейчас в приоритете серьезные отношения, а не легкие интрижки.

Финансы

Шопинг всегда поднимает вам настроение, но потом может оказаться, что вам все это не нужно. А вот вложиться в собственное образование – это хорошая идея.

Здоровье

Как всегда, стресс – ваш первый враг. Чтобы с ним справиться, больше гуляйте, бывайте на свежем воздухе, занимайтесь дыхательной гимнастикой.

Овен

Самые большие проблемы Овны могут организовать себе сами: потому что сначала сказать, а потом подумать – любимое занятие Овнов. Меньше говорите и больше слушайте, так вы не пропустите важную информацию и не испортите ни с кем отношений. А негативные мысли гоните прочь.

Телец

Тельцам нужно разобраться в своей огромной куче дел. Не берите новые задачи, пока не выполните старые, иначе вы из этой кучи дел никогда не выберетесь. Если на работе вас попросят о помощи – можете помочь, но не более того, вам сейчас только новых обязанностей и не хватало.

Рак

Держите ушки на макушке – вы люди чувствительные, а именно такие чаще других привлекают внимание аферистов. Не дайте им обвести себя вокруг пальца. Да и в целом эта неделя хороша для выявления скрытых и явных врагов. А еще вы поймете, кому из своего окружения вы можете по-настоящему доверять.

Лев

Не все похожи на вас: не все способны так быстро соображать, принимать ответственные решения, ничего не бояться. Будьте терпимее к людям, они не обязаны соответствовать вашим высоким стандартам. Как только вы это поймете, вы увидите, где можете применить свои многочисленные таланты, и продвинуться по службе.

Дева

Прежде чем решиться на какой-то серьезный шаг или принять важное решение, сначала хорошо все взвесьте. Если для этого надо собрать информацию – не стесняйтесь, выясняйте все детали. А вот в подробности своей жизни никого не посвящайте, ваша личная жизнь никого не касается, что бы там ни думали по этому поводу всякие сплетники.

Весы

Весы на этой неделе будут успешны, но для этого надо выполнить несколько условий. Во-первых, прислушивайтесь к окружающим, запоминайте, кто и что говорит, мотайте на ус. А во-вторых, дайте волю своей творческой натуре. Ваш необычный подход и нестандартные решения привлекут благосклонное внимание нужных людей.

Скорпион

Вы попадете в поле зрения руководства – и это хорошая новость, потому что ваш труд наконец-то оценят по достоинству. Это ваш шанс хорошо проявить себя, чтобы закрепить успех. Вас постараются втянуть в интриги и сплетни, не поддавайтесь, репутация дороже, чем перемывание чужих косточек. К тому же у вас полно работы, сосредоточьтесь на ней.

Стрелец

Стрельцы, отстаньте от себя. Ваша самокритика не принесет ни удовольствия, ни пользы. Если есть возможность, возьмите отпуск, если нет – просто больше отдыхайте. Вам сейчас необходимо проводить время в приятной атмосфере, в компании хороших людей, заботиться о себе и получать удовольствие от жизни.

Козерог

Козероги получат всходы того, что сеяли недавно. Если вы сеяли добро, совершали хорошие поступки, делали правильные вещи – вам это вернется. Если же вам в этом плане нечем похвастать – все неблаговидное тоже вас настигнет. Что касается плана на неделю – займитесь своим здоровьем и самочувствием.

Водолей

Водолеям на этой неделе следует отказаться от рискованных мероприятий и от веселых шумных пирушек, это вас к успеху не приведет, а принесет одни неприятности. Сместите фокус внимания на работу – под вашими напором, энергией и обаянием не устоит никто, а вы решите любые задачи, для вас нет ничего невозможного.

Рыбы

Рыбам предстоит отделять зерна от плевел: важное от неважного, первостепенное от второстепенного, положительное от негативного. Как только вы это сделаете, выбирайте, конечно, все важное и хорошее, а от плохого, неприятного и неважного откажитесь. Таков рецепт успеха на этой неделе.