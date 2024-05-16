Какие катаклизмы грозят Земле в 2024 году: прогноз рунического провидца Вечерского

В середине мая на Солнце произошла мощнейшая вспышка. После нее впервые за 20 лет был объявлен максимальный уровень магнитной бури G5. Индекс солнечной активности остается очень высоким и находится на максимальном, пятом уровне.

По мнению ученых, вспышки на Солнце и магнитные бури вызовут погодные аномалии и природные катаклизмы: наводнения, засухи и лесные пожары.

Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал Teleprogramma.pro, какие катаклизмы ожидают землян в 2024 году. Согласно его прогнозу, природные катаклизмы будут в текущем году нарастать и становиться более разрушительными.

«В Европе высока вероятность проявления силы Земли, которая может принести значительные неприятности. Также возможен выход из-под контроля воды, которая может превзойти ожидаемые меры. Влияние силы Солнца также принесет определенное воздействие. И совокупность причин может повлиять на урожай на разных континентах», — заявил эксперт.

Он также отметил плохую подготовку и недостаточное выделение ресурсов для борьбы со стихией.

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«В США могут стать фактором разрушения вода и воздух, возможно в симбиозе или последовательности. Вероятно повышение уровня насилия и конфликтов», — резюмировал Игорь Вечерский.

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