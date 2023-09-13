Магнитные бури — как избежать головных болей: топ-совет эксперта

Начиная с 13 сентября на людей будет действовать сильная магнитная буря. По заверениям метеорологов, негативные воздействия люди будут чувствовать на себе не меньше трех дней подряд. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского политеха Эргаш Нуруллаев объяснил, как именно это явление воздействует на организм человека:

«Во время магнитных бурь свободные электроны в атомах начинают двигаться в направлении усиленного магнитного поля Земли. Из-за этого метеозависимые люди могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль».

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В такие дни, по словам эксперта, нужно стараться больше отдыхать и по возможности избегать стрессов. Не мешает также позаботиться о бытовых электроприборах: их следует отключить от питания в дни магнитных бурь, сообщает издание Аrgumenti.ru.