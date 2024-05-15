Почему 17 мая — это день женского счастья: великолепные энергии Вселенной!

17 мая дамы могут смело отмечать еще один международный женский день. Если правильно настроиться на его энергетические потоки энергии, то можно получить очень многое. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

Особенно чувствительные женщины могут ощутить буквально физически, как все окружающее их будет искриться волшебными пульсациями Вселенной.

По словам астролога, для прекрасной половины человечества 17 мая 2024 года будет благоприятно все, что связано с женщинами и их любимыми занятиями! Это время красоты и творчества, деятельность в этой области принесет прекрасные результаты.

Не стоит 17 мая женщинам погружаться в рутину, труд и заботы, уделите время себе, своему отдыху, релаксу и наслаждению. Развлекитесь с друзьями и подругами, съешьте что-то вкусное, насладитесь музыкой и танцами. Оторвитесь так, как давно мечтали!

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