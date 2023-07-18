Знаки зодиака, которые мигрируют чаще других - вечные кочевники

Кадр из фильма «Земля Санникова»   

Таролог Саона назвала представителей зодиакальных созвездий, которые не сидят на одном месте.

Знаменитая фраза из кинофильма «Земля Санникова»: «Куда идешь ты, человек? Чего тебе дома не сидится?» - это про них. Эти люди вечно куда-то отправляются – путешествуют или переезжают на постоянное место жительства.

Кого из знаков зодиака можно назвать вечными кочевниками? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.    

Овен

Овен – это знак огня, который всегда ищет свободу и приключения. Они не терпят монотонности и рутины и поэтому часто стремятся к путешествиям и переездам.

Овны любят новые впечатления, из любой поездки они извлекают новые уроки и опыт.

Овны готовы исследовать новые места, знакомиться с новыми людьми, наслаждаться разнообразием культур и обычаев в различных точках мира.

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Водолей

Водолей – это знак воздуха, который отличается своей энергией и непостоянством. Они обожают перемещаться и путешествовать, и переезд становится для них способом обнаружить что-то новое и захватывающее.

Водолеи обладают любопытным исследовательским умом, который побуждает их искать приключения в новом месте. Они также не боятся предпринимать что-то новое и выходить из зоны комфорта.

Рыбы

Рыбы – это знак воды, который отличается своей мечтательностью и чувствительностью. Они часто стремятся к переменам и переездам, чтобы поближе окунуться в новую среду и осуществить свои мечты.

Рыбы тянутся к гармонии и спокойствию, и если они не находят его в своем водоеме, то будут перемещаться.

Подробнее о прогнозах Саоны можно прочесть на ее официальном сайте. 

Саона. Фото: личный архив  

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