Знаки зодиака, которые мигрируют чаще других - вечные кочевники

Знаменитая фраза из кинофильма «Земля Санникова»: «Куда идешь ты, человек? Чего тебе дома не сидится?» - это про них. Эти люди вечно куда-то отправляются – путешествуют или переезжают на постоянное место жительства.
Кого из знаков зодиака можно назвать вечными кочевниками? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.
Овен
Овен – это знак огня, который всегда ищет свободу и приключения. Они не терпят монотонности и рутины и поэтому часто стремятся к путешествиям и переездам.
Овны любят новые впечатления, из любой поездки они извлекают новые уроки и опыт.
Овны готовы исследовать новые места, знакомиться с новыми людьми, наслаждаться разнообразием культур и обычаев в различных точках мира.
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Водолей
Водолей – это знак воздуха, который отличается своей энергией и непостоянством. Они обожают перемещаться и путешествовать, и переезд становится для них способом обнаружить что-то новое и захватывающее.
Водолеи обладают любопытным исследовательским умом, который побуждает их искать приключения в новом месте. Они также не боятся предпринимать что-то новое и выходить из зоны комфорта.
Рыбы
Рыбы – это знак воды, который отличается своей мечтательностью и чувствительностью. Они часто стремятся к переменам и переездам, чтобы поближе окунуться в новую среду и осуществить свои мечты.
Рыбы тянутся к гармонии и спокойствию, и если они не находят его в своем водоеме, то будут перемещаться.
Подробнее о прогнозах Саоны можно прочесть на ее официальном сайте.
Саона. Фото: личный архив