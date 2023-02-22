Дрязги на работе, но удача в любви: таролог Саона раскрыла, что в 2023 году ждет Близнецов

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«Близнецы в 2023 году буду достаточно удачливыми. У них очень хорошо складываются отношения на любовном фронте. Будет много внимания, большой выбор среди фаворитов. Торопиться не стоит. Ходите на свидания, приглядывайтесь, выбирайте. Хорошее время для принятия окончательного решения середина лета — июль. Планеты говорят, что это будут долгие отношения, которая вполне могут перерасти в брак и полноценную семью.

2023 год будет достаточно напряженным в плане работы. Ее будет много, а доход останется прежним или даже уменьшится. Это время нужно просто переждать, к концу осени финансовая сторона выправится.

Следите за своим здоровьем. Особое внимание уделите зубам», — высказалась Саона.