Альфонсы среди знаков зодиака – прячутся за женской спиной

Женщины теряют от этих мужчин головы. А они умело этим пользуются! И не прочь пожить за счет по уши влюбленной дамы.

А иногда и вообще уезжают прочь на ночной электричке, прихватив с собой солидную сумму, как это показано в сериале «Казанова» с Антоном Хабаровым.

Среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются альфонсы? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Саона.

Телец

Мужчины, рожденные под знаком Тельца, часто становятся альфонсами. Они уверены в себе, целеустремленные, решительные и энергичные.

Тельцы отличаются великолепными организаторскими навыками, они способны прекрасно управлять группой людей и обладают сильным лидерским потенциалом.

Однако, если есть возможность не расходовать свой потенциал, а жить припеваючи, они ее не упустят!

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Лев

Львы – это типичные альфонсы. Они обладают сильной харизмой и обаянием, за счет чего привлекают к себе внимание окружающих.

Львы энергичны, страстны и бесконечно уверены в себе. Однако, если найдется женщина, которая будет любить и оберегать Льва, он спрячется за ее сильной спиной.