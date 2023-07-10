Кто из знаков зодиака хуже всего готовит – лучше заказать еду в ресторане

Помните, как в фильме «Одиноким предоставляется общежитие» герой Фрунзика Мкртчяна жаловался на жену, не умеющую готовить: «На завтрак – яичница, на обед – яичница, вечером – омлет, я скоро закукарекаю!». Смех-смехом! А таких неумех на кухне немало в наше время!

Кто же из знаков зодиака напрочь лишен кулинарных талантов? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен

Люди, родившиеся под знаком Овна, часто проявляют импульсивность и нетерпение, что вкупе с их страстью к конкуренции может негативно сказаться на приготовленных блюдах.

Овны хотят быстрых результатов и часто отдают предпочтение простым и легким рецептам или готовому питанию.

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Весы

Весы не слишком заинтересованы едой, что сдерживает их в готовке. А еще они склонны искать новые и увлекательные занятия, и иногда этот интерес может переключиться с готовки на что-то более интересное.

Не на руку Весов играет и склонность к кулинарным экспериментам и импровизации на кухне, ведь результаты чаще разочаровывают.