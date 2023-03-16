Неожиданные повороты в любви и на работе: ясновидящая Кажетта Ахметжанова предрекла удачный год Ракам

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«У Раков год будет достаточно динамичным и успешным. Опасностей ждать не стоит, но могут произойти некоторые или даже конкретные изменения. Они связаны не с опасностями, а с тем, что у Раков происходит в голове.

Как люди достаточно эмоциональные, подверженные самоанализу и даже саморазрушению в следствии критики, Раки могут прийти к выводам, которые резко изменят из жизнь. Например, выйти замуж, уехать жить за границу, завести ребенка. То есть в их голове что-то щелкнет и Раки начнут действовать.

Первая половина года будет достаточно вялой, а вот во второй - Раки смогут воплотить в жизнь свои мечты и даже больше.

В этом году к Раков большие шансы встретить того самого человека на всю жизнь, получить головокружительное предложение по работе в международной компании. Появится возможность, чтобы просвещать время себе и своим хобби. Хороший и удачный год», – рассказала Кажетта.