Самые эротичные мужчины среди знаков зодиака – предугадает ваши желания

От одного только его взгляда учащается дыхание, ладони становятся влажными, сердце бьется быстрее. Про таких говорят: «С ним – в омут с головой». Женщины буквально сходят от таких мужчин с ума, поскольку они обладают повышенной сексуальностью.

Представители каких знаков зодиака считаются самыми эротичными? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Телец

Тельцы любят секс во всех его проявлениях. При этом они поистине ненасытны.

Мужчины-Тельцы готовы ставить сексуальные рекорды по количеству подходов и их продолжительности.

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Рак

Рак – это мужчина, который умеет чувствовать женщин на тонком плане. Он предугадывает и исполняет их желания.

При этом у Раков абсолютно отсутствуют предубеждения, если вопрос касается эротических фантазий. Они готовы на все и чуть-чуть больше.