Кто из знаков зодиака чаще всего кричит: «Шеф, все пропало!»

Иногда кажется, что все идет не то что не по плану, а резко поворачивается на 180 градусов. И одни люди в случае форс-мажоров вырабатывают стратегию для решения ситуации, а другие просто впадают в панику.

Кто из знаков зодиака чаще всего повторяет легендарную фразу героя Андрея Миронова из комедии «Бриллиантовая рука»: «Шеф, все пропало!»? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Стрелец

Стрельцы эмоциональны. Порой их эмоциональность служит им верную службу.

Если вы наняли Стрельца, не пытайтесь им манипулировать или, не дай Бог, подгонять. Представитель этого знака зодиака психанет и закричит на весь офис: «Шеф, все пропало!»

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Водолей

Водолеи достаточно дисциплинированные. И у них редко все идет не по плану, но если это случается, то получается провальный провал.

Дело в том, что сосредоточенный Водолей будет до последнего решить задачу самостоятельно.

Представьте, что один человек пытается спасти тонущий корабль, пока другие члены экипажа не в курсе о наличии течи. В этом — все Водолеи.

Если они кричат: «Шеф, все пропало!» — значит, конец действительно близко.