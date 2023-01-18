Весы могут обогатиться: таролог Галина Янко назвала 3 знака зодиака, которых ждет финансовый успех

В ближайшее время Близнецам нужно быть готовым к финансовому успеху. Но это не мана небесная, а ваши заслуги. Сумеете правильно расставить приоритеты, получите выгоду, не сумеете - будете кусать локти. Повезет представителям знака, которые знают и уже давно работают на фондовом рынке.

У Весов есть шанс обогатится. Причем деньги придут из неоткуда. Возможен выигрыш в лотерею. Что-то такое неожиданное, нерегулярное. Случайные, шальные деньги. Чтобы от этих денег был толк, часть нужно отдать на благотворительность.

Череда правильных решений приведет Козерогов к повышению на работе. Очевиден карьерный рост, рост социального статуса, но за этим напускным величием нет денег. Повышение не повлияет на финансовую составляющую.

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А также Галина выделила один знак зодиака, который может остаться без денег. Девы ходят на грани фола. Особенно это касается любителей азартных игр и ставок. Очень великий шанс остаться, что называется, без штанов. Спустить все до копейки, и минимальные возможности к крупному обогащению.

Справка Teleprogramma.pro:

Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая.