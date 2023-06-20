Знаки зодиака, которые чаще других женятся и выходят замуж

Невероятно, но факт. Российский бизнесмен и юрист Дмитрий Якубовский только официально был женат 13 раз. В разное время его избранницами становились совершенно разные женщины: модель, студентка, коллеги по работе, адвокат и другие представительницы прекрасного пола.

Из женщин мини-рекорд принадлежит знаменитой актрисе Элизабет Тейлор. Она была замужем девять раз, причем два раза за одним и тем же мужчиной – актером Ричардом Бертоном. А так, в ее объятиях побывали и продюсер, и наследник миллионного состояния, и сенатор, и рабочий.

Зависит ли привычка жениться от знака зодиака? Подробнее о представителях зодиакальных созвездий, которые женятся и выходят замуж по много раз, Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Телец

Выйти раз и навсегда – это не про Тельца. Он готов ходить под венец хоть каждый день, каждый раз с новой второй половинкой.

Причем отсутствием моногамии в равной степени отличаются и Тельцы-мужчины, и Тельцы-женщины. Просто Тельцам проще сменить партнера, чем решать бытовые проблемы.

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Близнецы

Близнецы невероятно влюбчивый знак зодиака. Если они разводятся, то только потому, что нашли настоящую любовь.

Проблема в том, что настоящая любовь в лице совершенно разных потенциальных партнеров может приходить к ним чуть ли не ежемесячно.