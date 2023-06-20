Знаки зодиака, которые чаще других женятся и выходят замуж

Невероятно, но факт. Российский бизнесмен и юрист Дмитрий Якубовский только официально был женат 13 раз. В разное время его избранницами становились совершенно разные женщины: модель, студентка, коллеги по работе, адвокат и другие представительницы прекрасного пола.
Из женщин мини-рекорд принадлежит знаменитой актрисе Элизабет Тейлор. Она была замужем девять раз, причем два раза за одним и тем же мужчиной – актером Ричардом Бертоном. А так, в ее объятиях побывали и продюсер, и наследник миллионного состояния, и сенатор, и рабочий.
Зависит ли привычка жениться от знака зодиака? Подробнее о представителях зодиакальных созвездий, которые женятся и выходят замуж по много раз, Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.
Телец
Выйти раз и навсегда – это не про Тельца. Он готов ходить под венец хоть каждый день, каждый раз с новой второй половинкой.
Причем отсутствием моногамии в равной степени отличаются и Тельцы-мужчины, и Тельцы-женщины. Просто Тельцам проще сменить партнера, чем решать бытовые проблемы.
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Близнецы
Близнецы невероятно влюбчивый знак зодиака. Если они разводятся, то только потому, что нашли настоящую любовь.
Проблема в том, что настоящая любовь в лице совершенно разных потенциальных партнеров может приходить к ним чуть ли не ежемесячно.
Лев
Классическому Льву для счастья нужен свой прайд, а в прайде, как известно, нет моногамии.
Из-за того, что в понимании традиционной семьи не разрешены гаремные отношения, Львам приходится изгаляться: жениться, разводиться и так по кругу.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив