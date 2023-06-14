Кто из знаков зодиака был в детстве «гадким утенком» – долго учатся преподносить себя

Астрологическая принадлежность к тому или иному знаку зодиака определяет не только характер, но и природный тип внешности. Самыми привлекательными людьми принято считать Близнецов и Дев, чья яркая и незаурядная внешность раскрывается уже с детских лет.

Однако очень часто истинная красота проявляется не сразу. Некоторые знаки до определенного момента могут считаться «гадкими утятами».

Кому из представителей зодиака удалось стать «прекрасным лебедем» и утереть всем нос чуть позже, расскажет гороскоп, составленный ясновидящей, шаманкой, финалисткой шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажеттой Ахметжановой для Teleprogramma.pro.

Телец

Большинство земных знаков зодиака раскрывают свою красоту гораздо позже других. В детстве Тельцы часто оказываются склонными к полноте из-за особенностей телосложения и изрядной любви к сладостям.

Ко всему прочему, они отличаются неуверенностью в себе, поэтому остро воспринимают любые неосторожные слова сверстников, убеждаясь в своей «непривлекательности».

Только с возрастом Тельцы начинают расцветать на глазах, преображаясь и раскрывая богатые природные данные. Обычно Тельцы имеют запоминающиеся черты лица, густые волосы и очень привлекательную фигуру.

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Рак

С юных лет Раки не придают большого значения внешности, поскольку мудро оценивают людей не «по обложке». Они не отличаются умением модно одеваться и зачастую портят свою внешность неудачными прическами или старомодными нарядами.

У Раков хватает комплексов и мнительности, поэтому они очень нуждаются в хороших помощниках, которые помогут сменить имидж. Если данному знаку повезет, то он мгновенно превращается в «прекрасного лебедя».

Многим Ракам повезло родиться с необычной и нестандартной внешностью, которую нужно просто уметь выгодно презентовать.