Кто из знаков зодиака был в детстве «гадким утенком» – долго учатся преподносить себя

 Кадр из мультфильма «Гадкий утенок»   

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с Teleprogramma.pro назвала тройку зодиакальных созвездий, которые были угловатыми и неуверенными в себе.

Астрологическая принадлежность к тому или иному знаку зодиака определяет не только характер, но и природный тип внешности. Самыми привлекательными людьми принято считать Близнецов и Дев, чья яркая и незаурядная внешность раскрывается уже с детских лет.

Однако очень часто истинная красота проявляется не сразу. Некоторые знаки до определенного момента могут считаться «гадкими утятами».

Кому из представителей зодиака удалось стать «прекрасным лебедем» и утереть всем нос чуть позже, расскажет гороскоп, составленный ясновидящей, шаманкой, финалисткой шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажеттой Ахметжановой для Teleprogramma.pro.

Телец

Большинство земных знаков зодиака раскрывают свою красоту гораздо позже других. В детстве Тельцы часто оказываются склонными к полноте из-за особенностей телосложения и изрядной любви к сладостям.

Ко всему прочему, они отличаются неуверенностью в себе, поэтому остро воспринимают любые неосторожные слова сверстников, убеждаясь в своей «непривлекательности».

Только с возрастом Тельцы начинают расцветать на глазах, преображаясь и раскрывая богатые природные данные. Обычно Тельцы имеют запоминающиеся черты лица, густые волосы и очень привлекательную фигуру.

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Рак

С юных лет Раки не придают большого значения внешности, поскольку мудро оценивают людей не «по обложке». Они не отличаются умением модно одеваться и зачастую портят свою внешность неудачными прическами или старомодными нарядами.

У Раков хватает комплексов и мнительности, поэтому они очень нуждаются в хороших помощниках, которые помогут сменить имидж. Если данному знаку повезет, то он мгновенно превращается в «прекрасного лебедя».

Многим Ракам повезло родиться с необычной и нестандартной внешностью, которую нужно просто уметь выгодно презентовать.

Скорпион

Сложно поверить в то, что такие яркие и эффектные Скорпионы когда-то не привлекали всеобщие взгляды. Неприметные в детстве, с возрастом они раскрываются во всей красе.

Прекрасно осознавая, насколько высоко порой оценивается внешняя привлекательность, Скорпионы начинают экспериментировать с собственным образом довольно рано.

Примерив на себя различные стрижки и самые замысловатые наряды, данный знак в итоге находит индивидуальный неповторимый стиль. Зачастую бывшие одноклассники не сразу могут распознать в магнетически привлекательном Скорпионе скромного ботаника или вчерашнюю «серую мышку».

Козерог

В детстве многие Козероги могут казаться своим ровесникам довольно непривлекательными и «серенькими», а все потому, что данный знак не умеет правильно себя преподносить.

Сдержанная и естественная красота этого знака зодиака раскрывается гораздо позже. В отличие от других знаков представителям указанного зодиака необязательно прилагать какие-либо усилия, чтобы добиться восхищения.

С возрастом внешность Козерогов становится эффектной и привлекающей внимание ценителей классической красоты. Она не проявляется так ярко, как у других людей, однако приводит в восторг истинных поклонников прекрасного.

Рыбы

С юных лет Рыбы страдают от излишней худобы и угловатости, из-за чего сильно комплексуют в детстве. Только с возрастом их черты лица становятся более милыми и нежными, а все линии сглаживаются и приобретают плавные и изящные очертания.

Заметно преображается и телосложение Рыб, которое остается стройным и подтянутым, но уже не «костлявым». Указанный знак выглядит гораздо моложе своих сверстников за счет миниатюрного типа фигуры.

Только через время Рыбы начинают осознавать свою привлекательность и находить в своей внешности большие плюсы.

Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.

Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив 

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