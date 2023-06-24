Мужчины каких знаков зодиака с годами становятся только привлекательнее

Эти мужчины как хорошее вино – с годами становятся только лучше. Вспомните того же Аль Пачино в ранних фильмах, например, «Автора! Автора!» и «Жизнь взаймы». И посмотрите, каков он в кинокартинах «Запах женщины» и «Адвокат дьявола». А в свои 83 года этот блистательный артист вообще впервые стал отцом.
Если говорить о российских актерах, то к таким мужчинам можно отнести Игоря Миркурбанова, Дениса Шведова, Александра Устюгова, Максима Дрозда.
Мужчины каких знаков зодиака с годами становятся только красивее? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.
Весы
В школьные годы Весы редко пользуются популярностью у девочек. По характеру стеснительны, внешне – несколько угловаты.
Но на вечере встреч выпускников после сорока лет эти мужчины способны произвести фурор и заставить вчерашних одноклассниц кусать локти.
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Козерог
Козероги относятся к категории мужчин, красота которых с каждым годом наливается градусом.
В двадцать лет они выглядят невзрачно, в тридцать – интересно, в сорок – привлекательно, в пятьдесят – восхитительно. Стоит сказать, что стареют мужчины-Козероги медленно и рассудительно.
Лев
Львы могут с возрастом не стать невесть какими красавцами, но с годами они наращивают харизму и обаяние, заставляя работать на свой имидж.
Поэтому если в юности вы встретили Льва, и он вам не понравился, не отказывайтесь от свидания с этим мужчиной в зрелые годы. Вы будете приятно удивлены.
Подробнее о прогнозах Саоны можно прочесть на ее официальном сайте.
Саона. Фото: личный архив