Мужчины каких знаков зодиака с годами становятся только привлекательнее

Эти мужчины как хорошее вино – с годами становятся только лучше. Вспомните того же Аль Пачино в ранних фильмах, например, «Автора! Автора!» и «Жизнь взаймы». И посмотрите, каков он в кинокартинах «Запах женщины» и «Адвокат дьявола». А в свои 83 года этот блистательный артист вообще впервые стал отцом.

Если говорить о российских актерах, то к таким мужчинам можно отнести Игоря Миркурбанова, Дениса Шведова, Александра Устюгова, Максима Дрозда.

Мужчины каких знаков зодиака с годами становятся только красивее? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Весы

В школьные годы Весы редко пользуются популярностью у девочек. По характеру стеснительны, внешне – несколько угловаты.

Но на вечере встреч выпускников после сорока лет эти мужчины способны произвести фурор и заставить вчерашних одноклассниц кусать локти.

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Козерог

Козероги относятся к категории мужчин, красота которых с каждым годом наливается градусом.

В двадцать лет они выглядят невзрачно, в тридцать – интересно, в сорок – привлекательно, в пятьдесят – восхитительно. Стоит сказать, что стареют мужчины-Козероги медленно и рассудительно.