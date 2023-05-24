Самые смелые знаки зодиака – жить не могут без адреналина

Эти люди покоряют Эверест, отправляются в экспедиции на Северный полюс, не боятся заниматься серфингом при огромной волне, готовы рисковать, открывая собственный бизнес.

Кто они – самые смелые знаки зодиака? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Овен

Овны любят экстрим и риск. А еще они редко просчитывают последствия своих действий, поэтому честный разговор с начальником может стать для них последним на этой работе.

Представители этого знака зодиака не зависимы от адреналина, как Скорпионы, но и струсить не в правилах Овнов.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Лев

Львы менее бесшабашные, чем Скорпионы, но и трусливыми их нельзя назвать. Львы отважны и бесстрашны, но умеют оценивать риски.

Они спокойно могут разгоняться на пустой дороге до 200 километров в час, при условии, что полотно гладкое, как стеклышко, а тормозная коробка исправна.