Самые смелые знаки зодиака – жить не могут без адреналина

Эти люди покоряют Эверест, отправляются в экспедиции на Северный полюс, не боятся заниматься серфингом при огромной волне, готовы рисковать, открывая собственный бизнес.
Кто они – самые смелые знаки зодиака? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.
Овен
Овны любят экстрим и риск. А еще они редко просчитывают последствия своих действий, поэтому честный разговор с начальником может стать для них последним на этой работе.
Представители этого знака зодиака не зависимы от адреналина, как Скорпионы, но и струсить не в правилах Овнов.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Лев
Львы менее бесшабашные, чем Скорпионы, но и трусливыми их нельзя назвать. Львы отважны и бесстрашны, но умеют оценивать риски.
Они спокойно могут разгоняться на пустой дороге до 200 километров в час, при условии, что полотно гладкое, как стеклышко, а тормозная коробка исправна.
Скорпион
Скорпионы лишены чувства страха. Они часто увлекаются экстремальными видами спорта и добиваются в них успеха.
Скалолазание, прыжки с парашютом, плавание с акулами, дайвинг, серфинг…Чем экстремальнее, тем лучше для Скорпионов, которые жить не могут без адреналина.
Подробнее с прогнозами Саоны можно познакомиться на ее официальном сайте.
Саона. Фото: личный архив