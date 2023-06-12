Актер Максим Дрозд: «Если бы рысь выпустила когти, я бы остался без лица!»

Обычно Максим Дрозд, известный по фильмам и сериалам «Ликвидация», «Проклятый рай», «Станица», «По законам военного времени», играет в кино сильных мужчин, которые метко стреляют, дерутся, защищают слабых. К тому же работает он обычно без дублеров.

Но при этом актер признается, что брутальность — это его защита, а в жизни он ранимый человек, любящий собак и птиц.

Недаром в одном из своих интервью Максим рассказал, что хотел бы сыграть Жана Вальжана из романа «Отверженные» Виктора Гюго. А кто любит эту книгу, знает, что персонаж Гюго — добрый и сильный человек, помогающий другим.

Довелось наблюдать за артистом на протяжении тех дней, пока в Чите шел X Международный Забайкальский кинофестиваль.

Видела, как он наряду с Мариной Зудиной, Ириной Медведевой, Дмитрием Павленко и другими актерами приехал в село Улеты, чтобы подарить детям из детского дома подарки, как общался со священнослужителем в местной церкви, как не отказал ни в одной просьбе сфотографироваться всем желающим.