Актер Максим Дрозд: «Если бы рысь выпустила когти, я бы остался без лица!»

Обычно Максим Дрозд, известный по фильмам и сериалам «Ликвидация», «Проклятый рай», «Станица», «По законам военного времени», играет в кино сильных мужчин, которые метко стреляют, дерутся, защищают слабых. К тому же работает он обычно без дублеров.
Но при этом актер признается, что брутальность — это его защита, а в жизни он ранимый человек, любящий собак и птиц.
Недаром в одном из своих интервью Максим рассказал, что хотел бы сыграть Жана Вальжана из романа «Отверженные» Виктора Гюго. А кто любит эту книгу, знает, что персонаж Гюго — добрый и сильный человек, помогающий другим.
Довелось наблюдать за артистом на протяжении тех дней, пока в Чите шел X Международный Забайкальский кинофестиваль.
Видела, как он наряду с Мариной Зудиной, Ириной Медведевой, Дмитрием Павленко и другими актерами приехал в село Улеты, чтобы подарить детям из детского дома подарки, как общался со священнослужителем в местной церкви, как не отказал ни в одной просьбе сфотографироваться всем желающим.
Максим Дрозд и Екатерина Волкова на X Международном Забайкальском кинофестивале. Фото: пресс-служба кинофестиваля
Представляя его воспитанникам детского дома, одна из представительниц организационной группы фестиваля сказала, что несмотря на суровый вид, Максим Дрозд — добрый человек.
И судя по всему, это действительно так. Ведь вопреки плотному гастрольному графику и отсутствию времени он не отказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
«Экстрим дает возможность почувствовать правду!»
— Максим, вот телеканал НТВ на презентации нового сезона объявил о продолжении сериала «Заповедный спецназ» с вашим участием, который как раз рассказывает о защите озера Байкал. Знаю, что вообще это были весьма экстремальные съемки. Например, и в болоте тонуть приходилось…
— Все по-настоящему, все по-честному. Если холодно, то холодно, если жарко, то жарко, если вода, то вода, если болото, то болото. Все, как учили учителя, Станиславский: пытаемся достичь правды и правдиво существуем в кадре.
— В съемках ведь и медведь участвовал…
— Медведи были, рыси, волки. И разговоры с волками на грани драки.
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Максим Дрозд в сериале «Заповедный спецназ»
— И вы, конечно, были со всеми этими опасными животными в кадре…
— И с волком, и с медведем. Я вам больше скажу, что меня даже рысь погладила за кадром. Но если бы она выпустила когти, то я бы остался без лица.
Экстрим дает возможность почувствовать правду. Конечно, было страшно, но это помогало работать, потому что настоящий страх — это настоящие эмоции.
— Съемки проходили в Забайкальском крае. А это очень интересные живописные места. Кстати, у вас есть какое-то место силы?
— Мое место силы — одиночество.
— А если говорить о каких-то конкретных местах, краях в России?
— Я очень люблю море. Но, к сожалению, его сейчас в России нет. Есть, конечно, в Сочи, Геленджике, Анапе, но там шумно.
Не всегда выдается возможность поехать в сторону моря. Вообще, я черпаю силы именно из моря.
До начала 2022 года я ездил на Шри-Ланку. Но я считаю, что сейчас нетактично отдыхать, посещать курорты, по отношению ко времени просто нетактично.
— Вот вы побывали на X Международном Забайкальском кинофестивале. А довелось ли увидеть буддийскую святыню Забайкалья — горный массив Алханай?
— Зачем мне буддийские святыни? Я со всем уважением отношусь к другим религиям, к иным конфессиям, но я же православный. Зачем мне воодушевляться чем-то другим?
— Вы, наверное, очень деликатно относитесь к вопросам веры. Я слышала, как в селе Улеты вы сделали замечание местным жителям, попросили их не фотографироваться возле церкви. И они, конечно, послушали вас…
— Я не сделал замечание, а просто посоветовал возле церкви не думать ни о чем, кроме Господа.
Максим Дрозд — о певце SHAMAN: «В нем есть мужская культура и вера в Господа Бога нашего Иисуса Христа»
— Не могу не спросить вас о другом человеке, который в своих интервью не раз высказывался о Боге. 23 февраля на канале «Россия» показывали программу «Песни от всей души» с Андреем Малаховым, где одним из гостей стал певец SHAMAN. Вы ведь тоже принимали участие в съемках передачи. Каким человеком вам показался этот артист?
— Хороший парень, талантливый. Во-первых, он из казачества, в нем есть мужская культура и вера в Господа Бога нашего Иисуса Христа. Это казачья культура — с молитвой и с шашкой.
Классный парень! Дай Бог ему свершений!
Максим Дрозд. Фото: Global Look Press
— Вернемся к вашему творчеству. В одном из своих интервью вы говорили, что хотели бы исполнить роль врача — и вот сыграли его в сериале «Последняя клятва Гиппократа». Что было самым тяжелым на этих съемках?
— Было довольно сложно технически делать все процедуры, но я учился: и переливанию крови, и ставить капельницы, и доставать пули, и вынимать ребра, скуловые кости. У нас на площадке, конечно, были консультанты. У меня немало и друзей среди врачей.
А вообще, всему нужно учиться. Это не мелодрама. Тут нужны конкретные четкие действия.
— Ваш сын заканчивает Школу-студию МХАТ. Даете ему какие-то советы?
— Да, заканчивает, и начинается время достижений, самореализации. Все советы, которые я ему мог дать, я дал. А дальше — его прямая.