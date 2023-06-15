Из каких знаков зодиака получаются лучшие повара

Как и пение или рисование, кулинария - это навык, которому может научиться каждый. Но уметь готовить и быть хорошим поваром - это две совершенно разные вещи.

У лучших поваров зодиака есть две очень важные общие черты. Все сводится к любви к еде и заботе, считает таролог Галина Янко.

Знаки зодиака, которые являются лучшими поварами, любят вкусно поесть, но также любят угодить другим. Ничто не приносит им большей радости, чем наблюдение за тем, как любимые люди поглощают их кулинарные шедевры.

Рейтингом лучших поваров по знаку Зодиака Галина Янко поделилась с Teleprogramma.pro.

Телец

Наслаждение вкусной едой всех видов – это то, без чего Тельцы не могут жить. Однако угощать других они любят не меньше, чем лакомиться самим.

Если вы придете к ним в гости, будьте уверены, вас угостят всем самым лучшим: изысканными винами, необычными закусками, потрясающими основными блюдами и, конечно же, десертом.

В окружении Тельцов вы никогда не останетесь голодными. В конце концов, знаменитый повар Джеймс Бирд, чьими рецептами мы пользуемся до сих пор, был Тельцом.

Если вы не знали, существует престижная премия, созданная в честь его наследия и признания американских поваров и ресторанов.

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Рак

Если вы хоть немного знакомы с астрологией, то для вас не должно быть сюрпризом, что Рак попал в список лучших поваров. Многие из представителей знака приобщаются к кухне в раннем возрасте.

Этот знак ассоциируется с домашним уютом, Раки находят радость в создании тепла и комфорта для своих близких.

Для Раков одним из способов проявления любви является еда. Великий повар Энтони Бурден был Раком и воплощал в себе все лучшие качества знака: доброту, щедрость и гостеприимство. Он был одним из самых высококвалифицированных кулинаров в мире.