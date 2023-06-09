Самые романтичные знаки зодиака – подарят путевку на океан

Эти товарищи будут петь у вашего балкона серенады, подавать завтрак в постель и при большом скоплении людей признаются вам в любви. Им вообще свойственны широкие жесты и дорогие подарки.

Правда, иногда такие знаки внимания имеют сексуальный подтекст. Какие знаки зодиака относятся к числу самых больших романтиков?

На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Телец

Тельцы копируют романтику из фильмов и сериалов. Для них принести завтрак в постель, приготовить ужин при свечах и сделать предложение руки и сердца верхом на белом коне – это что-то само собой разумеющееся.

Если вы любите такие киношные проявления чувств, присмотрите к этому знаку зодиака.

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Лев

Львы романтичны, но проявляют это качество не часто. Все потому, что Львам нужны широкие жесты.

Они не будут слать миллион бессмысленных сообщений о любви, а сделают один жест, который запомнится надолго.

Например, подарят путевку на океан или новый автомобиль представительского класса. Романтика Львов люксового уровня.