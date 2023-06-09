Самые романтичные знаки зодиака – подарят путевку на океан

Эти товарищи будут петь у вашего балкона серенады, подавать завтрак в постель и при большом скоплении людей признаются вам в любви. Им вообще свойственны широкие жесты и дорогие подарки.
Правда, иногда такие знаки внимания имеют сексуальный подтекст. Какие знаки зодиака относятся к числу самых больших романтиков?
На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.
Телец
Тельцы копируют романтику из фильмов и сериалов. Для них принести завтрак в постель, приготовить ужин при свечах и сделать предложение руки и сердца верхом на белом коне – это что-то само собой разумеющееся.
Если вы любите такие киношные проявления чувств, присмотрите к этому знаку зодиака.
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Лев
Львы романтичны, но проявляют это качество не часто. Все потому, что Львам нужны широкие жесты.
Они не будут слать миллион бессмысленных сообщений о любви, а сделают один жест, который запомнится надолго.
Например, подарят путевку на океан или новый автомобиль представительского класса. Романтика Львов люксового уровня.
Скорпион
Скорпион, чтобы очаровать вторую половинку, способен быть романтичным. Правда, такая романтика чаще всего имеет сексуальный подтекст.
Они дарят своим любимым нижнее белье, игрушки для утех и т.д. Если Скорпион подарил вам платье, будьте уверены, что тем же вечером он постарается это платье с вас снять.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив