Самые ревнивые знаки зодиака – подключат частного детектива

Знаменитый персонаж трагедии Шекспира – их тайный кумир. В приступе ревности эти люди способны если не задушить, то превратить жизнь второй половинки в кошмар. Они изводят возлюбленных бесконечными подозрениями и упреками, а при самом тяжелом случае могут даже нанять частного детектива.
Кто они – самые ревнивые знаки зодиака? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.
Рак
Раки - один из самых чувствительных знаков зодиака. Его ревность никогда не бывает беспочвенной, но сильно раздражает.
Не имея возможности добыть доказательства измены, Раки начинают пилить вторую половинку и сводить ее с ума.
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Лев
Львы - одни из самых верных знаков зодиака, поэтому от партнеров они требуют аналогичной отдачи. Верность Львов ничуть не уступает лебединой.
Но в ревности они страшны – рычат и даже могут загрызть. Повезет, если вы отделаетесь разводом.
Скорпион
Скорпион известен не только бешеной сексуальностью, но и не менее бешеной ревнивостью. Причем представитель этого знака зодиака может и сам изменять на стороне, но при этом тщательно бдеть, чтобы ему не наставляли рога.
В порыве ревности Скорпион способен на многое – слежку, прослушку, подключение частного детектива.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив