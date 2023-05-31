Самые ревнивые знаки зодиака – подключат частного детектива

Знаменитый персонаж трагедии Шекспира – их тайный кумир. В приступе ревности эти люди способны если не задушить, то превратить жизнь второй половинки в кошмар. Они изводят возлюбленных бесконечными подозрениями и упреками, а при самом тяжелом случае могут даже нанять частного детектива.

Кто они – самые ревнивые знаки зодиака? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Рак

Раки - один из самых чувствительных знаков зодиака. Его ревность никогда не бывает беспочвенной, но сильно раздражает.

Не имея возможности добыть доказательства измены, Раки начинают пилить вторую половинку и сводить ее с ума.

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Лев

Львы - одни из самых верных знаков зодиака, поэтому от партнеров они требуют аналогичной отдачи. Верность Львов ничуть не уступает лебединой.

Но в ревности они страшны – рычат и даже могут загрызть. Повезет, если вы отделаетесь разводом.