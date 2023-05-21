Король фортуны, который повернет свою жизнь на 180° уже через 10 дней — прут деньги

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на лето, назвав знак зодиака, который заживет по-новому. Его ждут судьбоносные перемены, которые положительно отразятся на всех делах. Особенно, это связано с карьерой. Перемены на службе станут весьма полезными. Рыбы не просто найдут свое дело, но и станут на нем зарабатывать.

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«Этим летом вам поступит предложение о работе. Обязанности могут показаться немного скучными, но главное, что эта должность будет приносить стабильный доход. Это ваша возможность расплатиться с долгами и накопить немного денег», - добавила таролог.

Звезды советуют им не обращать внимания на советы друзей, которые любят смотреть, как другие тратят свои деньги, а свои оставляют в кармане.