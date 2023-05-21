Володина четко обозначила, чего нельзя делать на неделе с 22 по 28 мая, иначе быть беде

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала прогноз на неделю с 22 по 28 мая, дав четко понять, чего нельзя делать в этот период, чтобы не привлечь к себе неудачу. Ранее астролог назвала главных везунчиков недели.

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