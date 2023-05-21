«Волевые люди будут звездами»: Володина назвала главных везунчиков на неделе до 28 мая

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на конец мая. Неделя с 22 по 28 мая, как считает астролог, по своему настроению будет напоминать предыдущую. Ждать послаблений пока не приходится, воздух так и электризуется — все накалено до предела. Однако в выигрыше окажутся те, кто будет предприимчив.

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Володина назвала главных везунчиков на неделе до 28 мая, дав понять, что в плюсе окажутся волевые и смелые.