Эти люди создают приюты для бездомных животных, берут шефство над воспитанниками детских домов и домов престарелых, вместе с поисковыми отрядами ищут пропавших. Многие удивляются, как у них хватает на все это сил, времени и энергии.

Среди каких знаков зодиака больше всего зоозащитников и волонтеров? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен

Сердце Овнов вмещает огромный процент любви ко всему живому, будь то человек или животное. Очень часто вокруг представителей этого знака зодиака вьются дети, кошки и собаки, потому что они чувствуют согревающую силу их любви.

Неудивительно, что Овны ищут людей и животных, которые нуждаются в них, чтобы подарить свою заботу и любовь.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Близнецы

Близнецы – один из самых альтруистичных знаков зодиака. Они с удовольствием вступают в ряды волонтеров – в составе специализированных гражданских отрядов ищут пропавших людей, берут шефство над домами престарелых или детскими домами, а также приютами для животных.