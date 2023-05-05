Не спорят с судьбой: кто из знаков зодиака быстрее адаптируется к переменам

Конфуций говорил: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Изменения в жизни люди воспринимают по-разному. Кто-то категорически отвергает их, а кто-то приспосабливается к обстоятельствам.
Кто из знаков зодиака самый гибкий в этом смысле? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила шаманка, ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Близнец
Близнецы – это один из самых гибких знаков зодиака. Особенно те, что родились в мае. Июньские Близнецы менее пластичные.
Близнецам несложно подстраиваться под людей и обстоятельства, но не потому, что они такие подлизы или бесхребетные, а потому что они умеют себя убеждать в необходимости подобных действий.
Именно поэтому процесс адаптации к переменам для них проходит безболезненно.
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Весы
Весы никогда не рубят сгоряча. Благодаря анализу и взвешенности они воспринимают перемены как неизбежную данность. А какой смысл спорить с судьбой?
Весы прагматики. В их уравновешенном мире нет месте бессмысленным эмоциям, поэтому подстроится под обстоятельства бывает очень просто.
Стрелец
Стрелец ненавидит перемены. Это один из самых консервативных знаков зодиака. Удивительно, но при таком подходе, Стрельцы очень легко вливаются в новую реальность и подстраиваются под обстоятельства.
Точнее, подстраивают обстоятельства под себя. Они будут больше всех не желать изменений, но если изменения случатся, примут их с распростертыми объятиями.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.