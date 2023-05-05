Не спорят с судьбой: кто из знаков зодиака быстрее адаптируется к переменам

Конфуций говорил: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Изменения в жизни люди воспринимают по-разному. Кто-то категорически отвергает их, а кто-то приспосабливается к обстоятельствам.

Кто из знаков зодиака самый гибкий в этом смысле? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила шаманка, ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Близнец

Близнецы – это один из самых гибких знаков зодиака. Особенно те, что родились в мае. Июньские Близнецы менее пластичные.

Близнецам несложно подстраиваться под людей и обстоятельства, но не потому, что они такие подлизы или бесхребетные, а потому что они умеют себя убеждать в необходимости подобных действий.

Именно поэтому процесс адаптации к переменам для них проходит безболезненно.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Весы

Весы никогда не рубят сгоряча. Благодаря анализу и взвешенности они воспринимают перемены как неизбежную данность. А какой смысл спорить с судьбой?

Весы прагматики. В их уравновешенном мире нет месте бессмысленным эмоциям, поэтому подстроится под обстоятельства бывает очень просто.