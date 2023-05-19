Кто из знаков зодиака может поставить на кон миллион и выиграть его

В XIX веке много шума наделала история, когда князь Александр Голицын проиграл в карты графу Льву Разумовскому жену Марию. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Игроман Голицын проявлял себя как деспот по отношению к супруге. Но благодаря его болезненной страсти Мария вышла замуж за графа Разумовского, по-настоящему полюбившего ее, и прожила с ним в счастливом браке много лет.
Игроманы не перевелись в России и спустя два столетия. Среди каких знаков зодиака больше всего заядлых игроков?
На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Галина Янко.
Овен
Овны - очень горячие люди. Они со всей страстью отдаются любому порыву, будь то любовь или ненависть.
Конечно, у Овнов тяжелые отношения с зависимостями. Они легко становятся алкоголиками и наркоманами.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Лев
Львы до чертиков азартный знак зодиака. Причем максимальные шансы стать игроманом у Льва, который проигрывает.
В случае нескольких повторившихся выигрышей этот человек быстро потеряет интерес к игре. Но вот проигрыш будет стимулировать его играть снова и снова, пока в бумажнике не иссякнут деньги.
Водолей
Представитель этого знака зодиака, напротив, подсаживается на игру, когда выигрывает. Но жажда легких и быстрых денег может привезти Водолея к полному финансовому краху. Вплоть до потери квартиры.
Галина Янко. Фото: личный архив
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