Не могут пожарить яичницу — три самых беспомощных знака зодиака

Говорят, режиссер Андрей Тарковский был абсолютно беспомощен в быту. Решение всех житейских вопросов на себя взяла его жена Лариса Кизилова. Действительно ли от быта далеки только гении? А может, на этот фактор влияют и знаки зодиака?
Таролог Галина Янко в разговоре с Teleprogramma.pro назвала представителей трех зодиакальных созвездий, которые теряются при решении простейших бытовых вопросов.
Телец
Телец живет с осознанием, что ему кто-то должен: внимания, любви, заботы, денег. Родственников и друзей Телец воспринимает как способ для достижения своих нужд.
Без помощи он не приспособлен к жизни. Даже яичницу пожарить не может.
Лев
Львы прекрасно ориентируется в моде. Они гостеприимны и дружелюбны, но если нет сцены, где они могут получать уважение и почет, Львы становятся ни на что не годны.
Представители этого знака зодиака живут для своих поклонников. Без них Львам нет смысла не только разбираться в моде, но даже умываться по утрам.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Козерог
Козерог прекрасно ориентируется в финансовых вопросах, но совершенно не смыслит ничего в бытовых.
Для него проблематично оплатить коммунальные платежи, купить рис определенной марки и даже вынести мусор, потому что по дороге к бакам от потеряет ключи в кармане.
Подробнее с прогнозами Галины Янко можно познакомиться на ее странице во «ВКонтакте».
Галина Янко. Фото: личный архив