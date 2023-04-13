Не могут пожарить яичницу — три самых беспомощных знака зодиака

Говорят, режиссер Андрей Тарковский был абсолютно беспомощен в быту. Решение всех житейских вопросов на себя взяла его жена Лариса Кизилова. Действительно ли от быта далеки только гении? А может, на этот фактор влияют и знаки зодиака?

Таролог Галина Янко в разговоре с Teleprogramma.pro назвала представителей трех зодиакальных созвездий, которые теряются при решении простейших бытовых вопросов.

Телец

Телец живет с осознанием, что ему кто-то должен: внимания, любви, заботы, денег. Родственников и друзей Телец воспринимает как способ для достижения своих нужд.

Без помощи он не приспособлен к жизни. Даже яичницу пожарить не может.