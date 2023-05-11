Из каких знаков зодиака получаются самые хорошие родители - яжматери обоих полов

Быть хорошими мамами и папами – это тоже особый талант. Но, к сожалению, им обладают далеко не все. Зависит ли этот дар от гороскопа?

Из каких знаков зодиака получаются самые любящие родители? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова

Рак

Раки – типичные яжматери. Причем не имеет значения пол родителя, он в любом случае яжмать. Для людей, которые знали Раков «до» родительства, их поведение «после» может показаться чем-то странным, может, даже неадекватным.

Но Раки так не считают. Они отдаются процессу всецело и готовы положить мир к ногам своих детей.

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Скорпион

Это только с врагами Скорпионы грозные и ядовитые. Со своими детьми они очень чуткие и заботливые.

Причем это касается и матерей, и отцов. Ради будущего своих отпрысков Скорпионы готовы идти на лишения и даже жертвы.