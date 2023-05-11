Из каких знаков зодиака получаются самые хорошие родители - яжматери обоих полов

Быть хорошими мамами и папами – это тоже особый талант. Но, к сожалению, им обладают далеко не все. Зависит ли этот дар от гороскопа?
Из каких знаков зодиака получаются самые любящие родители? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова
Рак
Раки – типичные яжматери. Причем не имеет значения пол родителя, он в любом случае яжмать. Для людей, которые знали Раков «до» родительства, их поведение «после» может показаться чем-то странным, может, даже неадекватным.
Но Раки так не считают. Они отдаются процессу всецело и готовы положить мир к ногам своих детей.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Скорпион
Это только с врагами Скорпионы грозные и ядовитые. Со своими детьми они очень чуткие и заботливые.
Причем это касается и матерей, и отцов. Ради будущего своих отпрысков Скорпионы готовы идти на лишения и даже жертвы.
Стрелец
Стрельцы очень поздно заводят детей, потому что слишком критичны к себе. Сначала они понимают собственную незрелость и не торопятся, потом они приходят к выводу, что для потомства нужно создать материальную базу. Поэтому дети у Стрельцов часто появляются после сорока лет.
Со стороны многим кажется, что все эти условности Стрельцы придумывают, потому что хотят быть чайлдфри. Но это не так. Стрельцам действительно важно удовлетворить все пунктики из списка.
Когда у последнего пункта появляется зеленая галочка и у них получает завести ребенка, Стрельцы превращаются в тех самых родителей мечты, которым удается сочетать строгость и мягкость. Дети Стрельцов залюбленные, но воспитанные.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив