«Их жизнь похожа на хождение по сочной траве»: у кого из знаков зодиака больше всего любовников

Казановы существуют не только в книгах и фильмах. Периодически они встречаются и в реальной жизни. Но связана ли любвеобильность с гороскопом?

Какие знаки зодиака склонны менять любовников и любовниц, как перчатки? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила ясновидящая, шаманка Кажетта Ахметжанова.

Овен

Горячие Овны всю жизнь добиваются внимания противоположного пола. Их жизнь похожа на хождение по сочной траве посреди песчаной пустыни.

Для того, чтобы противостоять соблазнам, Овнам нужна очень серьезная мотивация. Иначе количество их любовников может побить рекорд Скорпионов и Близнецов вместе взятых.

Близнецы

Близнецы очень быстро теряют интерес к партнеру, поэтому часто меняют любовников. В браке этот знак зодиака может существовать только в том случае, если периодически получает подпитку на стороне.

Не думайте, что налево ходят только мужчины-Близнецы. Поверьте, женщины не отстают. И так всю жизнь, даже в старости.