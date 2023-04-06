Деньги упадут на карту! Хитрец, который озолотится в мае — идет чистейшая полоса удачи

Таролог Алисия Артемьева в прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который сумеет подобраться к богатству, совершая острожные и неспешные шаги в мае. Уж кому-кому, а Рыбам придется запастись терпением. Важные для них дела будут решаться очень медленно.

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«Чтобы отвлечься от раздражающей ситуации, переключитесь на выполнение домашних проектов и общение с близкими людьми», — добавила таролог.

И уже через пару недель этот знак зодиака получит долгожданный ответ, на который он так рассчитывал. Рыбам останется праздновать победу. В конце мая эти умельцы могут надеяться на стабильные финансовые поступления.