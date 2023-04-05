Денежные проблемы! Гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака

Для большинства знаков зодиака последний весенний месяц окажется динамичным и неспокойным. Май 2023 года активирует многие нерешенные проблемы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вовремя «закрыть все хвосты».

Особенно щедрой на события окажется первая половина месяца, а вот вторая предоставит достаточно времени для анализа своих действий и переосмысления важных моментов.

Овен

Большую часть мая Овны будут стремиться изменить имеющееся финансовое состояние. Благодаря серьезному подходу к делу вы сможете значительно улучшить собственное денежное положение. Уже в первой половине месяца звезды приведут к Овнам нужных деловых партнеров и помогут заполучить лучшие рабочие проекты.

Беритесь за любые возможности повысить имеющийся доход. Тем более что третья декада мая потребует от Овнов неожиданных трат, связанных с решением давних бытовых проблем.

Телец

Май окажется для Тельцов очень удачным временем. С приходом последнего месяца весны вы почувствуете энергию внутри себя, которая не даст усидеть на месте. Не бойтесь взяться за самые амбициозные и смелые задумки как в сфере работы, так и в личных отношениях.

Во второй декаде мая личное обаяние Тельцов будет просто зашкаливать, поэтому они легко очаруют понравившегося человека. Проявите хоть немного инициативы и сможете сходить на свидание в двадцатых числах месяца.

Близнецы

В начале мая перед Близнецами встанут вопросы, которые потребуют ответственного выбора. Вероятно, что речь будет идти о повышении по службе, влекущем за собой изменения в привычной жизни. Не исключено, что Близнецы могут решиться на переезд в конце месяца или отправиться в очень продолжительную командировку. Так или иначе, но серьезные перемены, грядущие во второй половине мая, обязательно наступят.

Рак

В мае Ракам захочется уделить время друзьям и близким людям. Не затягивайте с долгожданной встречей и организуйте небольшое мероприятие, взяв инициативу в свои руки. Постарайтесь, чтобы свидание в дружеском кругу произошло не позже середины мая, ведь именно тогда одинокие Раки имеют шансы завязать судьбоносное знакомство благодаря общим связям. Если вы давно мечтаете о серьезных отношениях, готовьтесь изменить свою жизнь.

Лев

В первых двух декадах месяца Львы сосредоточатся на профессиональной области. Готовьтесь к долгому и упорному труду, если хотите обратить на себя внимание больших боссов.

Львам предстоит показать все свое мастерство и выносливость, но результат оправдает ожидания. В третьей декаде мая вы получите деловое предложение, приняв которое сможете со временем улучшить состояние своего бюджета.

Дева

С приходом мая Девы поймут, что вскоре им предстоит стронуться с насиженного места. Вероятно всего, вам придется отправиться в небольшую поездку, связанную с работой. Находясь в отъезде и общаясь с новыми людьми, Девы вернутся домой с другим мировоззрением.

Некоторые из заимствованных идей пригодятся вам при общении с близкими людьми. В третьей декаде будьте осторожнее со сделками. Велика вероятность, что вам попадутся мошенники и хитрецы. Не дайте ввести себя в заблуждение и принимайте любые решения осторожно.

Весы

В начале месяца вам стоит задуматься о правильном вложении денежных средств. Не исключено, что Весам нужно пересмотреть свои отношения с любимым банком и найти более выгодные предложения, чтобы не потерять финансы.

Обратите внимание на советы знакомых, от которых может поступить очень правильная рекомендация. Тем временем душевное состояние Весов будет радовать подъемом сил и оптимизмом весь май. Отчасти это произойдет, потому что вы найдете занятие, которое станет для вас источником радости.

Скорпион

Май заставит Скорпионов озадачиться состоянием личных отношений. Большую часть месяца вам придется привыкать к мысли, что иногда близкий человек может иметь другое мнение на определенную ситуацию. Такие выводы приведут Скорпионов в состояние холодной ярости, что в свою очередь повлечет за собой большие конфликты. Если не хотите окончательно испортить отношения, не давите на своего партнера.

К середине месяца накал страстей поутихнет, и вы сможете найти компромисс. В последней декаде уделите внимание своему здоровью, в частности, затянувшейся бессоннице. Попробуйте решить проблему с помощью прогулок на свежем воздухе, ванн с ароматическими маслами и раннего отхода ко сну.

Стрелец

В мае Стрельцам стоит обратить пристальное внимание на работу. На этот раз добиться успеха с помощью только природного везения не получится. Имейте это в виду, когда возьметесь за выполнение важного проекта. Подойдите к работе с ответственностью и не пренебрегайте перепроверкой.

В любовных отношениях Стрельцов назревает большой конфликт. Вторая половинка сомневается в ваших чувствах. Убедите ее в обратном, проявив максимум заботы и внимания. Пора сделать ваш совместный быт чуточку романтичнее и интереснее.

Козерог

Строгие и консервативные Козероги с приходом мая захотят слегка расслабиться и повеселиться. Напряжение, накопленное в результате работы без отдыха, лучше уничтожать с помощью спорта. Во второй половине мая звезды советуют приобрести абонемент в спортивный зал или отправиться в небольшой поход.

Новые впечатления и эмоции останутся с вами надолго и помогут почувствовать себя значительно лучше. В конце мая одинокие Козероги завяжут роман. Однако не возлагайте на приятное увлечение слишком много, чтобы потом не обжечься.

Водолей

Водолеи с приходом мая поймут, что пора решать бытовые вопросы, которые они постоянно откладывали на потом. Данное решение повлечет за собой необходимость искать дополнительные денежные средства.

Вероятно, что на время придется задуматься о подработке, но не падайте духом, ведь вы сможете приступить к осуществлению задумки уже в конце мая. Во второй декаде мая ожидайте приезда дальних родственников или встречи с очень давними друзьями. Избежать посиделок не получится.

Рыбы

Рыбам придется запастись терпением в первой половине месяца. Важные для вас дела будут решаться очень медленно. Изменить ход событий или придать ему ускорение не удастся. Чтобы отвлечься от раздражающей ситуации, переключитесь на выполнение домашних проектов и общение с близкими людьми.

Через пару недель вы получите долгожданный ответ, на который рассчитывали. Рыбам останется праздновать победу. В конце мая вы можете надеяться на небольшие финансовые поступления.

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