Знаки зодиака, которые никогда никому не отказывают

Они всегда выйдут за вас на работу в выходные, сходят в магазин за мороженым по вашей просьбе, помогут сделать уроки вашему ребенку. Эти люди совершенно не умеют говорить слово «Нет». И часто это обстоятельство мешает им жить.
О самых безотказных знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.
Рак
Раки те еще альтруисты. Они торопятся помогать даже, если их не просят. А уж если их просят, то Раки не просто помогают, а делают это самоотверженно. Во вред себе.
Главное, чтобы потом никто не посмел их упрекнуть в черствости и бессердечии.
Лев
Удивительно, но Львы тоже не умеют отказывать, потому что король не может отказать верному вассалу.
Представители этого знака зодиака на помощь спешат не слишком быстро, не слишком рьяно, но не спешить не могут. Вдруг подданные усомнятся в их идеальности?
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Козерог
При всей своей упертости, Козероги очень милые ребята. Они действительно не умеют говорить «Нет».
Причем Козероги не отказывают ни друзьям, ни врагам. Если их попросили о помощи, значит без них никак. Они и спешат эту самую помощь оказать.
Подробнее о прогнозах Саоны можно прочесть на ее официальном сайте.
Саона. Фото: личный архив