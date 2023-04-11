Знаки зодиака, которые никогда никому не отказывают

Они всегда выйдут за вас на работу в выходные, сходят в магазин за мороженым по вашей просьбе, помогут сделать уроки вашему ребенку. Эти люди совершенно не умеют говорить слово «Нет». И часто это обстоятельство мешает им жить.

О самых безотказных знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Рак

Раки те еще альтруисты. Они торопятся помогать даже, если их не просят. А уж если их просят, то Раки не просто помогают, а делают это самоотверженно. Во вред себе.

Главное, чтобы потом никто не посмел их упрекнуть в черствости и бессердечии.