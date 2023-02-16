Успех в финансах и провал в личной жизни: таролог Саона раскрыла, каким 2023 год станет для Овнов

По словам эксперта, для карьеры и финансов у Овнов будет благодатный год. Их ждет финансовый успех. Вложения будут удачными. Прибыль буквально течет в руки.

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«Однако, когда в одном месте густо, в другом пусто. Личная жизнь для холостых Овном будет складываться неудачно. В браке будут сложности, которые некрепкие семьи могут довести до развода. Скрепить прочные союзы поможет рождение ребенка. В 2023 году Овнам нужно относится к себе с особым вниманием и заботой. Беречь свое физическое и ментальное здоровье: соблюдать режим работы и отдыха, во время проходить медицинский осмотр, реагировать на недомогания», – поделилась Саона.

Ранее таролог назвала два знака зодиака, у которых изменится жизнь в феврале.

Справка Teleprogramma.pro:

Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах.