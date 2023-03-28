Кто из знаков зодиака отличается сверхчувствительностью

Некоторые люди на каком-то другом уровне чувствуют окружающий мир. Они более восприимчивы к внешним событиям и принимают все близко к сердцу. Таких личностей называют «человек без кожи». Считается, что им хорошо дается любой вид творчества.

Представители каких знаков зодиака отличаются сверхчувствительностью? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.

Рак

Самый чувственный и эмоциональный знак зодиака. Раков очень легко ранить. Для этого даже не нужно что-то специально делать. Взгляд, вздох, кивок головы, и вот Раки уже обижаются и страдают из-за двусмысленных намеков. Для кого-то - это театр одного актера, а для Раков - жизнь.