Кто из знаков зодиака отличается сверхчувствительностью

Некоторые люди на каком-то другом уровне чувствуют окружающий мир. Они более восприимчивы к внешним событиям и принимают все близко к сердцу. Таких личностей называют «человек без кожи». Считается, что им хорошо дается любой вид творчества.
Представители каких знаков зодиака отличаются сверхчувствительностью? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.
Рак
Самый чувственный и эмоциональный знак зодиака. Раков очень легко ранить. Для этого даже не нужно что-то специально делать. Взгляд, вздох, кивок головы, и вот Раки уже обижаются и страдают из-за двусмысленных намеков. Для кого-то - это театр одного актера, а для Раков - жизнь.
Скорпион
Несмотря на амплуа сильных и самодостаточных представителей знаков зодиака, глубоко в душе Скорпионы чувствуют себя непонятными и недооцененными.
А ранить в самое сердце их может что угодно - ссора с мужем, наезд начальника и плохая концовка фильма.
Рыбы
Космические Рыбы скупы на эмоции, но внутри них бушует пламя. Они очень чуткие, легко улавливают настроения окружающих. Чужая беда способна ранить их в самое сердце.
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Саона. Фото: личный архив
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